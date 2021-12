Aktuelles

AfD-Politiker an Corona gestorben – er hatte die Maßnahmen kritisiert

20. Dezember 2021

Er hatte die Corona-Maßnahmen wiederholt, jetzt ist er am Coronavirus gestorben. Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer ist in der Nacht zum Sonntag an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.