adidas: Sexismus-Vorwurf nach Werbung mit nackten Brüsten

Der Sportartikelhersteller adidas muss sich für seine jüngste Werbekampagne rechtfertigen. Dem Unternehmen mit den drei Streifen wird Sexismus in einer Kampagne für Sport-BHs vorgeworfen. Wie adidas auf die Diskussion reagiert – und was hinter der Werbung steckt.

Über 30.000 Likes (Stand: 13. Februar) hat der Tweet von adidas mit der Kampagne auf Twitter erreicht, knapp 5000 Mal wurde er retweetet und unter ihm finden sich mehr als 10.000 Kommentare. Und die sind nicht alle negativ. Nein, es wird kontrovers diskutiert. Die einen sind der Meinung, dass adidas mit der jüngsten Kampagne übers Ziel hinausschoss und Sexismus bedient. Andere finden die Werbung mutig und modern.

Doch um was geht es überhaupt? Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat seine jüngste Werbeaktion mit nackten Brüsten bebildert. Wir zeigen euch den Tweet des Anstoßes:

We believe women’s breasts in all shapes and sizes deserve support and comfort. Which is why our new sports bra range contains 43 styles, so everyone can find the right fit for them.

🔗 Explore the new adidas sports bra collection at https://t.co/fJZUEjvopQ#SupportIsEverything pic.twitter.com/CESqmsXOwI

— adidas (@adidas) February 9, 2022