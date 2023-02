A45 NRW: Marode Rahmedetalbrücke wird im Mai gesprengt

Pendler aufgepasst: Wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag (28. Februar) in Berlin mitteilte, soll die Rahmedetalbrücke an der A45 am 7. Mai gesprengt werden.

Seitdem die Brücke im Dezember 2021 gesperrt worden war, ist die zentrale Achse zwischen Dortmund und Frankfurt unterbrochen. Das hat große Auswirkungen auf die Region.

NRW: Neuer Sprengungstermin für die Brücke steht

Ursprünglich kündigte Wissing die Sprengung der Brücke noch für das Jahr 2022 an. Doch dazu kam es nicht. Der 7. Mai ist nun als neues Datum für den Abriss festgelegt worden. Mit der Sprengung soll die Beschleunigung des Neubau-Vorhabens vorangetrieben werden.

Bundesverkehrsminister Wissing sprach von einer guten und wichtigen Nachricht für die Region. Seit der Sperrung der Brücke fahren täglich etwa zusätzlich 20.000 Fahrzeuge, davon rund 6.000 Lastwagen, über Umleitungsstrecken durch Lüdenscheid. Anwohner und ansässige Unternehmen fühlen sich von dem Lärm, den Abgasen und dem Dauerstau stark belästigt. Letztere sind vor allem von Lieferproblemen, Umsatzeinbrüchen und der Abwanderung von Arbeitskräften schwer getroffen.

Der Sprengungstermin wurde in NRW daher umso mehr erwartet. Gleichzeitig sagte Wissing jedoch auch, dass er derzeit keine verbindliche Bauzeit für das Neubau-Projekt nennen könne. Wann der Verkehr also wieder rollen wird, kann daher noch nicht gesagt werden. Dennoch möchte der Bund alles dafür tun, dass der Neubau schnellstmöglich fertig wird.