Horror-Unfall! Lkw-Fahrer rast in Stauende und stirbt

Tödlicher Auffahrunfall auf der A14! Am Montagmittag ist ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache in das Ende eines Staus gefahren. Der Unfallverursacher starb noch am Unfallort.

Zwei weitere Lkw wurden zudem beschädigt. Die beiden anderen Lastwagenfahrer wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt. Am Stauende kam es zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen Lastwagen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dabei sei niemand schwer verletzt worden.

Die Autobahn 14 wurde wegen des tödlichen Lkw-Unfalls gesperrt. Erst um 1 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Die Strecke in Fahrtrichtung Leipzig sei wieder befahrbar, sagte eine Sprecherin der Polizei.

dpa