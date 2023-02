49-Euro-Ticket in NRW: Kommt der Rabatt für Schüler und Azubis?

Ab dem 1. Mai soll das neue Deutschlandticket, wohl besser bekannt als 49-Euro-Ticket, an den Start gehen. Bereits vor dem Geltungsbeginn wird in Nordrhein-Westfalen aber bereits diskutiert, ob es nicht auch gleich Vergünstigungen für Schüler, Azubis und Nutzer von Sozialtickets geben soll. Denn für Menschen mit einem geringeren Einkommen oder eben Jugendliche sind 49 Euro nach wie vor kein Pappenstiel. Daher sollen auch diese Personen in den Genuss des neuen Tickets kommen. Darüber wird der Landtag am Mittwoch, dem 1. März, sprechen. Bereits zuvor waren konstruktive Gespräche mit kommunalen Spitzenverbänden, den Verkehrsverbünden und Zweckverbänden, dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und dem Verband nordrhein-westfälischer Omnibusunternehmen geführt worden.

Da sich niemand gegen die Einführung von Vergünstigungen ausgesprochen hat, ist davon auszugehen, dass alle beteiligten Parteien für weitere Vergünstigungen sind. Neu ist der Vorschlag hingegen nicht, denn auch die übrigen Bundesländer haben solche Vorstöße bereits eingebracht. Neben NRW will auch Niedersachsen ein solches Ticket. Im Saarland hingegen soll es ein Jahresticket für 365 Euro geben. In Mecklenburg-Vorpommern will man weitere Tickets in das 49-Euro-Ticket integrieren.

Für Studenten hingegen wird es ein wenig komplizierter. So sollen Semestertickets mit dem 49-Euro-Ticket aufgewertet werden können. Nach der Zahlung des Differenzbetrages sollen die Tickets dann aber für ganz Deutschland gelten.