200 Tassen Kaffee: Fitness-Freak stirbt an bizarrer Koffeinüberdosis

Wenn ein 29-Jähriger stirbt, der seinen Lebensunterhalt als Personal Trainer damit verdient, sich und andere fit zu machen, wirft das Fragezeichen auf. Die Beantwortung des „Wieso?“ löst aber in diesem Fall noch mehr Verwunderung aus. Denn Thomas Mansfield ist offenbar durch eine Koffeinüberdosis gestorben. In seinem Blut wurde ein solch hoher Wert festgestellt, als hätte er 200 Tassen Kaffee getrunken.

Eigentlich hat jeder Mensch etwas, nachdem er strebt – im Falle von Thomas Mansfield war es, immer aktiv und fit zu sein. Dafür hat er offenbar nichts unversucht gelassen, wofür er nun aber offenbar mit seinem Leben zahlen musste. Sein Tod wird laut „Daily Mail“ offiziell als „Missgeschick“ angesehen, für das er selbst verantwortlich war.

Denn offenbar wollte der 29-Jährige sich und seine Leistungsbereitschaft bis ans Limit pushen und griff dafür um einem Koffeinpulver. Wenn die Dosierung aber derart in die Hose geht wie bei ihm, dann kann das ernste Konsequenzen haben. In seinem Falle endete der Koffein-Trip tödlich.

