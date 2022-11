13-jähriges Mädchen bewusstlos und gefesselt im Wald entdeckt

Eine schreckliche Entdeckung schockt das Münsterland am frühen Dienstagmorgen: Eine 13-Jährige wurde gefesselt und bewusstlos aufgefunden, ihr Fahrrad liegt am Boden. Das Mädchen wurde offenbar auf dem Weg zur Schule attackiert. Kriminaltechniker sind am Tatort.

Zum Gesundheitszustand des Mädchens gab es zunächst keine näheren Informationen. Die 13-Jährige sei beim Abtransport weiter bewusstlos gewesen. Es gebe zunächst keine Hinweise auf eine Vergewaltigung, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Angaben zur Auffindesituation wollte man aus Ermittlungsgründen nicht machen.

Die „BILD“-Zeitung berichtet, dass das Mädchen mit Kabelbindern an den Händen gefesselt gewesen sei. Ein Fahrrad habe neben dem Auffindeort gelegen.

Der Einsatzort wurde abgesperrt. Die Polizei suchte nach Spuren. Dabei sollten auch ein Suchhund und eine Einsatzhundertschaft helfen. Neben der Fundstelle ist eine Baustelle. Laut Angaben der Polizei hätten Arbeiter von dort bei der Erstversorgung des Mädchens geholfen.

